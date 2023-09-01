Antakya'da meydana gelen konut yangını söndürüldü
Antakya ilçesindeki Serinyol Mahallesi'nde bir konutta çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından diğer konutlara sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konut yangını söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi.
Konuttan alevler yükseldiğini gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam