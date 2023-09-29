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Antakya'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir buzağı kuyuya düştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan buzağı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek sahibine teslim edildi.