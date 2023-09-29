Antakya'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir buzağı kuyuya düştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan buzağı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağoba Mahallesi'nde bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese gitti.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu buzağı halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen buzağı, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşam