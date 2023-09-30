Antakya'da Kuyuya Düşen Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antakya ilçesinde bir buzağı, otladığı sırada kuyuya düştü. Çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri, buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Buzağı, halat ve iş makinası yardımıyla kuyudan çıkartıldı ve sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen buzağıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Antakya İlçesinde Aşağıoba Mahallesinde buzağının arazide otladığı sırada kuyuya düştüğünü fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Kuyunun bulunduğu alana gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri kuyu içerisine düşen buzağı için kurtarma çalışma başlattı. Halatlarla kuyu içerisine inen ekipler kurtarılmayı bekleyen buzağı ip, halat ve iş makinası yardımı ile düştüğü kuyudan çıkartıldı.
Yorgun ve bitkin halde kalan buzağı sahibine teslim edildi. - HATAY