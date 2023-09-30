Haberler ›› Yaşam ›› Antakya'da Kuyuya Düşen Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya'da Kuyuya Düşen Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya ilçesinde bir buzağı, otladığı sırada kuyuya düştü. Çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri, buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Buzağı, halat ve iş makinası yardımıyla kuyudan çıkartıldı ve sahibine teslim edildi.