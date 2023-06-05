Anne ve babası boşanan genç, sokaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anne ve babası boşanan genç, yıllardır yokluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 3 yıldır sokaklarda aç susuz kaldığını ifade eden, iş arayan ancak bulamayan 21 yaşındaki Mehmet Çatal, "Camilerde yatmaya başladım, parklarda yatmaya başladım. Aç, susuz kaldım. Kimileri yemek verdi kimileri öyle yardım etti. 3-5 gün aç susuz kaldım, suyla karnımı doyurdum. Pazar yerlerinden çürük meyveler topladım. İş olarak iş de bulamadım. Ben iş istiyorum, kalacak yer istiyorum" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anne ve babası boşanan genç, yıllardır yokluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 3 yıldır sokaklarda aç susuz kaldığını ifade eden, iş arayan ancak bulamayan 21 yaşındaki Mehmet Çatal, "Camilerde yatmaya başladım, parklarda yatmaya başladım. Aç, susuz kaldım. Kimileri yemek verdi kimileri öyle yardım etti. 3-5 gün aç susuz kaldım, suyla karnımı doyurdum. Pazar yerlerinden çürük meyveler topladım. İş olarak iş de bulamadım. Ben iş istiyorum, kalacak yer istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde anne ve babası küçükken boşanan ve yıllardır Akdam köyünde akrabalarının yanında 9 kardeşi ile kalan 21 yaşındaki Mehmet Çatal, 3 yıldır Kadirli'de sokakta yaşadığını ifade etti. Çatal, 2 yaşında iken anne ve babasının boşanmasıyla diğer 8 kardeşiyle birlikte kendilerine akrabalarının baktığını söyledi.

"BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN' DEDİLER"

Mehmet Çatal şunları söyledi:

"Ben 2 yaşındayken annem babam boşandı. Bize akrabalarımız bakıyordu, dokuz kardeştik. Köyde kalıyorduk daha sonra hepimiz bir yere dağıldık. 'Biz size bakamayız' dediler. Çok kardeş olduğumuzdan dolayı her birimiz bir yere dağıldı. Ben şu an sokakta kalıyorum, işsizim. Buradaki akrabalarımın yanına geldim. Onlarla konuştum onlar da 'biz size bakamayız' dediler. 'Bizim de çocuğumuz var' dediler. Anneme ulaştım o da 'ben evliyim, gelemem' dedi. Bakamam da dedi. Babamla konuştum o da 'ben de size bakamam' dedi. Eve almadı işte, evde üvey annem var. 'Başınızın çaresine bakın' dedi. 8 tane çocuğu var üvey annemle babamın.

"SUYLA KARNIMI DOYURDUM, ÇÜRÜK MEYVELER TOPLADIM"

Ben de daha sonra sokakta kalmaya başladım. Camilerde yatmaya başladım. Parklarda yatmaya başladım. Aç susuz kaldım. Kimileri yemek verdi kimileri öyle yardım etti. 3-5 gün aç susuz kaldım, suyla karnımı doyurdum. Pazar yerlerinden çürük meyveler topladım. İş olarak, iş de bulamadım. Ben iş istiyorum, kalacak yer istiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Aç gezmek istemiyorum. Benim karnım doysun istiyorum. Sokakta kalmak istemiyorum."