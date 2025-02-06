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Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

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Ticaret Bakanlığı, bebek kıyafeti ürünleri satan iki markanın ürünlerinde ağır kimyasal tespit edildiğini açıkladı. İki markanın ürünleri için toplatma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni liste yayımladı. Listeye piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlerin yenileri eklendi. Bu listeye, Bursa'dan 3 firma da girdi.

BEBEK ZIBININDA KİMYASAL RİSK ÇIKTI

Bakanlık, özellikle bebeği anne babaları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. "Mini Pakel" marka bebek zıbınının kimyasal risk taşıdığı için piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatıldığını açıkladı. Ürünün yapılan testlerde "kalır" sonucu verdiği belirtildi.

"ELBİSENİN ÇOCUKLARI YARALAMA RİSKİ VAR"

Bakanlık ayrıca, "Le Mabellle" marka pul payetli çocuk elbisesine yönelik bir uyarı da yayımladı. Ürünün boyun kısmında yer alan serbest uçlu kordonun tehlikeli olduğu, elbisenin çocuklar için yaralanma riski taşıdığı kaydedildi. Söz konusu ürünün de toplatılarak piyasadan çekileceği vurgulandı.

Bursa'da üretilen boncuk atan silahlar, listede yer alan bir başka ürün oldu. Bu ürünlerin yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklandığı ve toplatılacağı açıklandı.

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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