Anne-babalar aman dikkat: Bu oyun çocuğunuzu hayattan koparabilir
Esenyurt Şehitler Parkı'nda çocuklar arasında yayılan tehlikeli bir oyun endişe yarattı. Uzmanlar, bu tür oyunların ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Esenyurt Şehitler Parkı'nda çocukların kendi aralarında oynadığı sözde oyun, görenleri endişeye sürükledi. Oyunda bir çocuk, arkadaşının boynunu saniyeler boyunca sıkıyor. Nefessiz kalan çocuk kısa süre içinde bayılarak yere yığılıyor. Çevredekilerin ise olayı eğlence gibi görüp kahkahalarla izlemesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür oyunların ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

