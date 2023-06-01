Anne Ayı ve Yavruları Köy Yakınında Görüntülendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde anne ayı ve yavruları, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köy yakınlarında görülen ayılar konusunda güvenlik kollarına bilgi verildiğini belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, köy camisinin hoparlörlerinden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ve görülen ayıları vurmamaları konusunda köy halkını uyardıklarını söyledi.