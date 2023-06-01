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Anne Ayı ve Yavruları Köy Yakınında Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde anne ayı ve yavruları, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köy yakınlarında görülen ayılar konusunda güvenlik kollarına bilgi verildiğini belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, köy camisinin hoparlörlerinden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ve görülen ayıları vurmamaları konusunda köy halkını uyardıklarını söyledi.

Anne ayı ve yavruları köy yakınında görüntülendi

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde anne ayı ve yavruları, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Köy yolu üzerinden görüntülenen ayılar, araç sesinden korkarak ağaçlık bölgeye kaçmalarıyla gözden kayboldular.

Köy yakınlarında görülen ayılar konusundan güvenlik kollarına bilgi verildiğini belirten Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, köy camisinin hoparlörlerinden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ve görülen ayıları vurmamaları konusunda köy halkını uyardıklarını söyledi.

Bölgede ayı görüldüğü bilgisi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Soner Çelik - Yaşam

Erkan Karakaş Bilecik Yaşam Haberler

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