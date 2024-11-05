Üye Girişi
Haberler

Ankaralı Turgut entübe edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kanser tedavisi gören 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi.

' Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Ankaralı Turgut entübe edildi

GÜLBEN ERGEN ZİYARET ETMİŞTİ

Ankaralı Turgut'u geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Gülben Ergen, "Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz" notunu düşmüştü.

Ankaralı Turgut entübe edildi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı

Canlı yayında Burcu Köksal'ın zor anları
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Allah rahmet eylesin vefat etti malesef.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah hakkında iki iyilikten birini versin inşAllah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Allah rahmet etsin hayırlı evlatları bayram etsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.