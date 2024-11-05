Ankaralı Turgut entübe edildi

' Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

GÜLBEN ERGEN ZİYARET ETMİŞTİ

Ankaralı Turgut'u geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Gülben Ergen, "Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz" notunu düşmüştü.