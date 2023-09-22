Ankara'da Yeni Nesil Gastronomi ve Yaşam Alanı Walk Inn Açıldı

Ankara'da faaliyete başlayan Walk Inn, gastronomi, eğlence, eğitim, sanat ve birbirinden farklı atölyeler ile hedefinize uygun toplantı ve organizasyon çözümlerini sunmak için Ankara Beytepe'de açıldı. Walk Inn, 900 metrekare'lik catering hizmetlerine özel mutfak alanıyla 5 kişiden 5 bin kişiye kadar hizmet sunabilme kapasitesine sahip.

Ankara'da yeni nesil gastronomi ve yaşam alanı durağı

ANKARA - Ankara'da Gastronomi, eğlence, eğitim, sanat ve birbirinden farklı atölyeler, toplantı ve organizasyon çözümleri için tek çatı altında bir iş yeri faaliyete başladı.

Ankara'da faaliyete başlayan Walk Inn, müşterilerine Gastronomi, eğlence, eğitim, sanat ve birbirinden farklı atölyeler ile hedefinize uygun toplantı ve organizasyon çözümlerini sunmak için Ankara Beytepe açıldı. Gastronomi ve organizasyon ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm sunan Walk Inn, 900 metrekare'lik catering hizmetlerine özel mutfak alanıyla 5 kişiden 5 bin kişiye kadar hizmet sunabilme kapasitesine sahip. Alanında tecrübeli şeflerle çalışan kurum farklı mutfak deneyimleri ve konseptleri bünyesinde barındırıyor. Farklı markaları bünyesinde barından işletme, Vesperna markası ile Ankaralıları dünya mutfağı ile buluşturuyor, Kafiyeleri Kebap ile Türk mutfağı hizmet verirken Pizza Piccante ile ise İtalyan mutfağı Ankaralıların beğenisine sunuluyor. İşletmede ayrıca spor yayınları için bir lobi, fırın ve kahve standı hizmet veriyor. Katılımcı sayısına göre farlı metrekarelerde organize edilen bilen toplantı alanları ile etkinlikler düzenlenebiliyor.

İşletme Serenas Group çatısı altında bulunurken Serenas Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fethi Gürbüz ise işletme ile alakalı, "Walk Inn farklı bir tada sahip mekan olsun istedik. Dolayısıyla değişik lezzetlerin denenebileceği bir alan halinde yaptık. Vesperna Ankara'da tanınan bir yerdi. Vesperna'yı tekrar burada başlattık. Devamında pizza, ocakbaşı ve fast food sistemini kurduk. Her türlü yiyeceği burada kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Aşağıda hijyene çok değer verdiğimiz bir mutfağımız var. Her türlü ekmek ve tatlı ürünlerini burada kendimiz üretiyoruz. Üst katlarda salonlarımız var. Salonlarımız 500 kişi ile 200 kişi arasında hizmet verebiliyor. Bütün hedefimiz Ankara'ya canlılık katmaktı. Bu amaçla yola çıktık ve inşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.