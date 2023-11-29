Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden aile Kırşehir'de toprağa verildi

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aile bireylerinin cenazeleri, memleketleri Kırşehir'de defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Bulut, Makbule Bulut, Ebru Bulut ve Uraz Bulut için Ahi Evran Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aile bireylerinin cenazeleri, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde mermercilik yapan Ali Bulut ve ailesi, hasta olan Uraz Bulut'un tedavisi için gittiği Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde trafik kazası yaptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Ali Bulut (53), Makbule Bulut (52), Ebru Bulut (31) ve Uraz Bulut (2) hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kazanın ardından cenazeler defnedilmek üzere memleketleri Kırşehir'e getirildi.

Cenazeler Ahi Evran Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kalabalığın katıldığı cenaze namazında ise göz yaşları sel oldu. Cenaze namazına ailenin yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR