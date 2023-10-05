Ankara'da doğalgaz patlaması sonrası hasar gören binada onarım çalışmaları

Ankara'nın Mamak Belediyesi ekipleri, Küçük Kayaş Mahallesi'nde doğalgaz patlamasında hasar gören binada bakım onarım çalışmaları yürütüyor.

Mamak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bina ve çevresinde hasar gören yerlerin onarımına başlandı. Mamak Belediyesi patlamanın ardından hemen olay yerindeydi. Hasar tespit çalışmaları yapan Mamak Belediyesi ekipleri, bakım onarım çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Patlamada hasar gören binanın iç ve dış duvarları örüldü, camlar takıldı. Patlamada hasar gören ev ve iş yerlerinde çalışmalar detaylı şekilde yapılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Doğalgaz patlaması meydana gelen binada, bilirkişi heyetinin incelemelerini tamamlaması ile birlikte temizlik, tamir ve onarım çalışmalarımız hızla başladı, devam ediyor. Kısa zaman içerisinde bina sakinleri evlerine dönebilecekler inşallah. Patlama ile çevredeki işyerleri ve evlerde meydana gelen tüm hasarların, kırılan camların takılması ve onarımı da devam ediyor. Büyük geçmiş olsun, Fatma teyzemize tekrar

Allah (cc) rahmet eylesin" diye yazdı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Küçük Kayaş Mahallesi'ne giderek çevre sakinleri ile görüştü. Başkan Murat Köse, sosyal medya hesabından yaşanan doğalgaz patlamasının ardından bina ve çevresindeki evler ve işyerlerinde meydana gelen hasarın tamamının Mamak Belediyesi tarafından karşılandığına dair açıklama yaptı. Mamak Belediyesi ekipleri; 430 cam, 108 çerçeve, 48 Daire camı, 15 dükkan camını yeniledi. Başkan Murat Köse, sosyal medya hesabından "Camları, çerçeveleri, çelik kapıları taktık, patlama olan evdeki duvarları ve tüm tamiratı yapıyoruz, patlama etkisi ile zarar gören eşyaların tedariğini de yapıyoruz. Milletimizin her zaman her yerde yanında ve hizmetindeyiz" diye yazdı. - ANKARA