Ankara'da Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın ilk etabı yakında açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki 940 bin metrekare alanda yapımı süren Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın ilk etabının önümüzdeki günlerde açılacağını bildirdi. Parkta evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, otopark, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi donatılar yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki 940 bin metrekare alanda yapımı süren Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın ilk etabının önümüzdeki günlerde açılacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AOÇ arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan alan, rekreasyon alanına dönüştürülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, "Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı" adı verilen 940 bin metrekarelik alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyesinde evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplam 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkanları, konser alanları ve piknik alanları gibi donatıların yer alacağı rekreasyon alanının açılışı gelecek günlerde yapılacak.

Alan içinde yer alan Ankara Çayı'nda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın 1. etabını çok yakında açacaklarını belirterek, "Projenin ilk etabını evcil hayvan parkından çocuk oyun alanına, seyir teraslarından kafeteryaya kadar pek çok sosyal etkinlik alanıyla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.