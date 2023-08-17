Ankara'da Çankaya ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın yanındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Çankaya Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Yaşam