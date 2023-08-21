Ankara'da Bisikletli Vatandaş Plaj Şemsiyesiyle Güneşten Korundu

Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, bisikletle yolculuğu esnasında güneşten korunmak için plaj şemsiyesi kullandı. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyrettiği Ankara'da sıcaktan bunalan vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu. Bisikletle yolculuk yaptığı esnada yanında taşıdığı plaj şemsiyesi ile güneşten korunan vatandaş, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yoluna devam etti.

Ankara'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, bisikletle yolculuğu esnasında güneşten korunmak için plaj şemsiyesi kullandı.

Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyrettiği Ankara'da sıcaktan bunalan vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu. Bisikletle yolculuk yaptığı esnada yanında taşıdığı plaj şemsiyesi ile güneşten korunan vatandaş, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yoluna devam etti. - ANKARA