Ankara'da 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın 3. katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Yangının sebebi, fişte unutulan ütü olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bir kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da 8 katlı bir binanın 3. katında bir dairede çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Amasya Beyannamesi caddesinde 8 katlı bir binanın 3. katında bir dairede yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı esnada çıkan yangının fişte unutulan ütüden kaynaklı olduğu öğrenildi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa sürede daireyi saran alevlerden dolayı apartman sakinlerinden 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Hızlı bir şekilde üstümüzü değiştirip aşağıya indik"

Apartman sakinlerinde Rıdvan Kaya, "Yangının çıktığı dairenin alt katında oturuyorum. Evde istirahat halindeyken yukarıdan sesler geliyordu. Başta çocuklar oyun oynuyor sandım. Sonrasında is kokusu gelmeye başlayınca balkondan yukarı baktım ve yangın çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde üstümüzü değiştirip aşağıya indik. İlk olarak bina görevlisinin kızı farketmiş. Hemen itfaiye ekiplerine haber vermişler. İtfaiye gelmişti ama, bir aracın hatalı parkından dolayı bir süre içeri giremediler. O yüzden yangın diğer tarafları da sardı ve müdahale biraz uzun sürdü" dedi. - ANKARA