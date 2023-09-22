Ankara'da 7. Kahve Festivali Başladı

ANKARA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kahve Festivali'nde, yüzlerce çeşit kahve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ankara'daki Bilkent Center'da, 'Kahveye Aç Gözlerini' temasıyla Kahve Festivali düzenlendi. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalde 160 marka, 150 stant kurdu. Kahve severlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde; Kolpa, Bedük ve Cem Belevi'nin de aralarında bulunduğu 20 sanatçı konser verecek. Festival, 24 Eylül Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek.

Festivaldeki stantta barista olarak görev yapan Eyüp Çoşkun (23), Türk kahvelerini farklı aromalarla çeşitlendirerek katılımcılara sunduklarını belirterek, Dibek, Türk kahvesi, çilekli Türk kahvesi, badem ezmeli Türk kahvesi, karamelli tuzlu Türk kahvesi ve bisküvili çeşitlerimiz var. Başta önyargılı yaklaşıyorlar, sonra bazıları beğeniyor. Damak zevkine göre değişiyor. Şu ana kadar en çok sevilen bisküvili oldu dedi.

Festivale her sene geldiğini belirten İsmail Can Türk (21) ise Kahve içmeyi de seviyorum, etkinliği de seviyorum. Ortam hoş oluyor. Diğer seferlere göre bugün biraz daha kalabalık ama daha fazla stant var ve daha fazla ikram var. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel bir etkinlik bence diye konuştu. (DHA)