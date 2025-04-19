Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anıtkabir'de nöbet tutan asker, ellerini arkaya bağlayıp gezen adam önünden geçtiği esnada silahının kabzasını yere vurdu. Görüntüyü izleyen bir kesim "Nöbetçi asker ellerini arkasına bağlayan adamı silahının kabzasıyla uyardı" şeklinde yorumlarken bir kesim de "Alakası yok. Nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı için diğer askere işaret gönderiyor" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Anıtkabir'de görevli bir nöbetçi askerin hareketi, sosyal medyada gündem oldu. Nöbet tuttuğu sırada elleri arkada bağlı şekilde yürüyen bir adamı gören asker, silahının kabzasını yere vurdu. O anlara ait görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüyü izleyen bazı kullanıcılar, nöbetçi askerin bu hareketle "saygısız bir tavır" olarak değerlendirilen yürüyüşe tepki gösterdiğini öne sürdü. Kimileri ise askerin, nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı gibi rutin bir işlem için diğer görevli askere işaret verdiğini savundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ekrem bey Fatih Sultan Mehmet in türbesinde eli arkasında gezdi hatırlayanlar vardirr

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.