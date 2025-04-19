Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü

Anıtkabir'de görevli bir nöbetçi askerin hareketi, sosyal medyada gündem oldu. Nöbet tuttuğu sırada elleri arkada bağlı şekilde yürüyen bir adamı gören asker, silahının kabzasını yere vurdu. O anlara ait görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüyü izleyen bazı kullanıcılar, nöbetçi askerin bu hareketle "saygısız bir tavır" olarak değerlendirilen yürüyüşe tepki gösterdiğini öne sürdü. Kimileri ise askerin, nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı gibi rutin bir işlem için diğer görevli askere işaret verdiğini savundu.