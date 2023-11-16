Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
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Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Dağın zirvesindeki beyaz örtü, bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu. Bulutların zaman zaman zirvedeki beyaz örtüyü kapattığı görüldü. Vatandaşlar, çektikleri dağın fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.
Dağın zirvesindeki beyaz örtü, bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.
Bulutların zaman zaman zirvedeki beyaz örtüyü kapattığı görüldü.
Vatandaşlar, çektikleri dağın fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: AA / Yaşam