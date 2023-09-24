Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Reşadiye Özlem firmasına ait yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.