Amasya'da Vatandaşın Tilki Dostu: Rıfkı
Amasya'nın Çavuş köyünde bir vatandaş, 'Rıfkı' adını verdiği tilkiyi cipsle besleyerek o anları cep telefonuyla kaydetti. Her akşam evinin önüne gelen tilkiyle dostluk kuran vatandaş, korkmadığını belirtti.

AMASYA'da bir vatandaş, 'Rıfkı' adını verdiği tilkiyi cipsle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Merkeze bağlı Çavuş köyünde yaşayan vatandaş, uzun süredir evinin önüne gelen tilkiye 'Rıfkı' ismini verdi. Zamanla kendisine alışan tilkiyi elinden cipsle besleyen vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tilkiyi besleyen vatandaş, "Her akşam geliyor, korkmuyor. Adını Rıfkı koydum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
