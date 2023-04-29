Amasya'da trafik kazası: Anne ve 3 çocuk yaralandı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptığı kazada, anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bacakoğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Ordu'dan Kocaeli'ne kaza geçiren yakınlarını ziyarete gitmek için yola çıkan Aydın Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 52 DV 919 plakalı otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Gül Yılmaz (40) çocukları Ece Naz Yılmaz (9), Eymen Yılmaz (6) ve Ege Yılmaz (16) yaralandı.İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eymen Yılmaz'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.