Amasya'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan 2 Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü Fatih Keskin, kedi sesi duyunca aracını park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kedileri kurtardı.

Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Danişment Caddesi'nde seyir halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan sürücü Fatih Keskin, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden kurtardıkları 2 kedi yavrusunu serbest bıraktı.?????

Keskin, gazetecilere, kedi sesi duyunca hemen yol kenarına park ettiğini dile getirerek, "Sesin motor bölümünden geldiğini anladım. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsunlar, yakaladılar. Biz bir biliyorduk, iki kedi çıktı." ifadesini kullandı.