- Amasya'da otobüs kazasında ölen 6 kişinin isimleri belirlendi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan 35 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Merzifon - Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Kemal Öz yönetimindeki Erova Turizm'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Cenazeler ise yapılan inceleme sonrası Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otobüs sürücüsü Öz kazada yaralandı.

Kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Başımız sağolsun. 6 vatandaşımızı kaybettik. İçinde genç kardeşlerimiz. Öğrencilerimiz var. Okulların açılması sebebiyle öğrenci hareketliliğinin karayollarında çok yoğun olduğu bir dönem" diye konuştu.