Amasya'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Amasya'da 79 yaşındaki Haydar Koç, evinin bulunduğu 4 katlı binanın merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
AMASYA'da, Haydar Koç (79) evinin bulunduğu 4 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 16.00'da Yüzevler Mahallesi Nuri Ayvalı Sokak Kışlak Apartmanı'nda yaşandı. 4 katlı binada oturan Haydar Koç merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Gürültü sesine çıkan çevredekiler 112'ye ve polis ekiplerine haber verdiler. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirirdi.
Koç'un cenazesi Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam