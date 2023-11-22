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Amasya'da kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı ve araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.