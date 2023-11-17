Amasya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamit Kaplan Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Arslan'a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, Hamamözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.