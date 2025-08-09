Amasya'da Çiftçi, Aç Kalan Tilkiyi Eliyle Besledi

Amasya'da Çiftçi, Aç Kalan Tilkiyi Eliyle Besledi
Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde, çiftçi Ömer Sarı, her akşam evinin bahçesine gelen aç tilkiyi besleyerek ona yardım etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

AMASYA'da yaşayan çiftçi Ömer Sarı, bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Büyük Kızılca köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden çiftçi Ömer Sarı, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye 'Gel fıstığım benim' diye seslenen Sarı, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
