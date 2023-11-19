Amasra Limanı'nda Şiddetli Fırtına
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Amasra Limanı'nda öğlen saatlerinde şiddetini arttıran fırtına, gemi ve tekneleri zor anlar yaşatıyor. Dalga boyu 5 metreyi aştı. İlçe kaymakamı Kadir Perçi önderliğinde koordinasyon merkezi oluşturuldu.
İlçede fırtına öğlen saatlerinde şiddetini arttırdı
Fırtına limandaki gemi ve teknelere zor anlar yaşatıyor. Dalga boyu ise 5 metreyi aştı. Amasra Limanı'nda fırtına nedeniyle ilçe kaymakamı Kadir Perçi önderliğinde koordinasyon merkezi oluşturdu. Kaymakam Perçi ve beraberindeki asker, emniyet belediye ve muhtarlık yetkilileri Amasra Limanı'ndaki gelişmeleri takip ediyor. En kritik saatler ise 12: 00-15: 00 arası görülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam