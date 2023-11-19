Amasra Limanı'nda Şiddetli Fırtına

İlçede fırtına öğlen saatlerinde şiddetini arttırdı

Fırtına limandaki gemi ve teknelere zor anlar yaşatıyor. Dalga boyu ise 5 metreyi aştı. Amasra Limanı'nda fırtına nedeniyle ilçe kaymakamı Kadir Perçi önderliğinde koordinasyon merkezi oluşturdu. Kaymakam Perçi ve beraberindeki asker, emniyet belediye ve muhtarlık yetkilileri Amasra Limanı'ndaki gelişmeleri takip ediyor. En kritik saatler ise 12: 00-15: 00 arası görülüyor