Amasra'da Fırtına Sonucu Tekne Battı

TEKNE BATTI

Amasra'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle büyük limandaki yelkenli tekne battı. Bazı teknelerin de halatları koparken, balıkçılar zor anlar yaşadı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, incelemelerde bulundu. İlçede bazı kafeteryaların da çatıları uçtu. Bartın- Kurucaşile yolu Curunlu mevkisinde ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.