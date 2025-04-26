Amanos Dağları'nda Kısa Süreli Doğa Harikası: Akıntının Deresi Şelalesi

OSMANİYE'nin Zorkun Yaylası yakınlarında, Amanos Dağları eteklerinde kar sularının erimesiyle kısa süreliğine oluşan 'Akıntının Deresi Şelalesi, doğa tutkunlarının yeni uğrak noktası haline geldi.

Doğu Akdeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak bilinen ve terörden arındırılan Amanoslar'daki birçok dere ve şelale, karların erimesiyle birlikte canlanırken, 'Akıntının Deresi Şelalesi de bu dönemde kısa süreli bir görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 15 metreden dökülen ve çam ağaçlarının arasında gizlenen şelale, Zorkun Yaylası'na 4 kilometre mesafede bulunuyor. Şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve kampçıların ilgisini çekerek kısa süreliğine popüler bir destinasyon haline geldi.

Osmaniye Dağ ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, şelalenin sadece birkaç ay görülebildiğini belirterek, "Akıntının Deresi isimli bölge Zorkun ile Cebel Yaylası arasında yer alıyor. Kar sularının erimesiyle oluşan bu şelale yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülüyor. Bölgeye arazi araçları veya altı yüksek araçlarla ulaşmak mümkün ancak karlar tamamen eridikten sonra şelale ve dere yatağı kuruyor" dedi.

TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Doğan ayrıca Amanosların terörden tamamen arındırıldığını ve artık doğa turizmine açık güvenli bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Amanoslar, herkesin gelip görmesi gereken doğa harikası bir yer"diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,