Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'un bulunması için AFAD koordinesinde kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'un (70) bulunması için AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Karabağ köyünde yaşayan Ramazan Batur, dün saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Batur uzun süre geri dönmeyince yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD koordinesinde 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 20 jandarma ve 3 UMKE personeliyle köy çevresi ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Haber - kamera: Akif ÖZALP/KURTALAN (Siirt),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
