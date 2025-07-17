Alzheimer Hastası Mehmet Gümüş Kayboldu

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Mardin'in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası 69 yaşındaki Mehmet Gümüş, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş'ten (69) dünden bu yana haber alınamıyor.

Midyat ilçesi kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, dün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada Gümüş'ü bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatılan Gümüş'ün, en son Kızıltepe ilçesinde görüldüğü belirlendi. Gümüş'ün yol kenarında yürüdüğü görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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