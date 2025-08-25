Alzheimer Hastası Kayıp Kamil Kuru Dere Kenarında Ölü Bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kamil Kuru'nun cansız bedeni, evine bir kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulundu. Olayla ilgili otopsi yapılacak.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Kamil Kuru (65), dere kenarında ölü bulundu.

Kasımlar Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Kamil Kuru, dün saat 15.00 sıralarında evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kuru'nun, 24 saat sonra evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Kamil Kuru'nun cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamil Kuru'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.

