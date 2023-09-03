Alzheimer hastası Alman turistin kaybolma arama çalışmaları sonlandırıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'ı (72), arama çalışmaları 15'inci günün tamamlanması ile sonlandırıldı.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Otele dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları yetkililere haber verdi. İhbarla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri, çalışma başlattı. 15 gün süren çalışmalarda 40 kilometrekarelik alan 250 kişi, JAK'a ait kadavra köpekleri, dalgıçlar, helikopter, İHA ve Cayrokopter tarafından tarandı. Kandzorra'nın ailesi ise 26 Ağustos'ta ülkelerine döndü. 15'inci günde de bir iz bulunmayınca, arama çalışmaları sonlandırıldı. (DHA)