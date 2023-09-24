Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Parkı hizmete açıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan 30 Ağustos Zafer Parkı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile TOKİ Konutları arasındaki alanda yer alan parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Arif Teke," Belediyemiz tarafından, kısa süre önce yapımına başlanan 30 Ağustos Zafer Parkı, bitirilerek kadirşinas Altıntaş halkımızın ve yavrularımızın hizmetine sunulmuştur. Çok zor şartlar altında bu toprakları vatan yaparak bizlere emanet kahraman ecdadımız ve şanlı tarihimizi yaşatmak için ne yapsak azdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Teke, anlamlı parkı vatandaşların ihtiyaçlarına göre tasarladıklarını ifade etti. - KÜTAHYA