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Alperenler Ankara'da 'Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması' Düzenliyor

Alperenler Ankara'da 'Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması' Düzenliyor
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Alperen Ocakları Genel Merkezi, 'Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması' adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, 15 Aralık Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Alperen Ocakları Genel Başkanı Alican Kocaman, Türkiye'nin dört bir yanından katılım olacağını belirtti.

Alperen Ocakları Genel Merkezi tarafından "Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması" düzenlenecek.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Alican Kocaman, 15 Aralık Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00 da Yesevi'den Tâcettin'e Alperen Buluşmalarına programı düzenleyeceklerini belirtti.

Kocaman, Yesevi'den Tâcettin'e Alperen Buluşmalarına Türkiye'nin dört bir yanından katılım olacağını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ülke ve dünya gündemi üzerine konuşma gerçekleştireceğini ifade eden Kocaman, "Yesevi'den Tâcettin'e Alperen Buluşmalarına sanatçılar Ozan Arif Çerkezoğlu ve Esat Kabaklı'nın konseri de olacaktır. Tüm Halkımız davetlidir." dedi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
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