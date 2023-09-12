Ali Sabancı Hastaneden Taburcu Oldu
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sabancı, iyileşme sürecine evinde devam edecek.
EŞİ Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi. Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam