Ali Sabancı Hastaneden Taburcu Oldu

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sabancı, iyileşme sürecine evinde devam edecek.