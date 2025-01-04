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Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

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TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle adından söz ettiren Gassal dizisini yorumlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı, üslubu nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirildi.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan, daha gösterime girmeden afişleriyle ülke gündemine oturan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırarken, sosyal medyada da binlerce yorum aldı. İkinci sezonu merakla beklenen dizi için dikkat çeken bir yorum da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'ndan geldi.

ERBAŞ'IN KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Diziyi çok beğendiğini ifade eden Likoğlu, "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" diye yazdı.

ÜSLUBU TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Ali Erbaş'ın kızının diziyi yorumlarken kullandığı ifadeler ve üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu'nun eşi olan ve Beykoz'da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun gelen eleştirel yorumlar sonrası paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKaraİnci:

Ya sen ne diyorsun cahil seni dinleyen kim dikkate alan kim ulan çıkıp çıkıp duruyorsunuz size dikkate alan varmıs gibi beyin yok bide fikir veriyor

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu kiza bu yorum yakışmamış,

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıHakan Acar:

Bu dinciler eskiden ezilmiş, hakları yenen, hakkını arayan kişiler olarak gözüküyordu ve dincisi ateisti destek oluyordu. Ne zaman güç ellerine geçti kibir, şatafat ve kendilerini üstün görme huyları ortaya çıktı. İslama en büyük zararı siz verdiniz. Biraz güç kaybederseniz durumunuz kötü olacak. Benimkisi bir öngörü sadece.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Babası neki kızı ne olsun...

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Haber YorumlarıErdem Sen:

dinimiz hoşgoru dinidir bunlarin din ile alakasi yok..cikarlari dogrultusunda din sömurusu yapan şakraban hepsi.

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİbrahim Ayyıldız:

babansı neki danası ne olsun

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

dizi yi izlemedim şayet anlatıldığı gibiyse artık boş dizi çekenler yandı

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Haber YorumlarıMuratsa:

BABASI NE Kİ KIZINDAN NE BEKLİYECAZ.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bu arabasıyla cinayet işleyen kız mı

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Haber YorumlarıFatih Öztürk:

Makam sahibi olanın akrabasıda aileside devletin sahini oluyor ne lan bu

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