Alev topuna dönen kamyonettin içinden son anda çıktılar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet biranda yanarak alev topuna döndü. Kamyonet içerisindeki 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar G. idaresindeki 44 BK 253 plakalı Ford marka kamyonet, Sincik-Kahta Karayolu Çavçük Mezrası mevkiinde seyir halinde olduğu esnada aniden yanmaya başladı. Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında biranda alev topuna dönen kamyonette bulunan 3 kişi kendini dışarıya son anda attı.

Yanmaktan son anda kurtulan 3 kişi bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Cayır cayır yanan kamyonet, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangında kamyonet hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.