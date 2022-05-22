&quot;Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?&quot; sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu - Haberler

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"Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada "Aldatıldığınızı ilk nasıl anlandınız?" sorusuna yanıt veren bir vatandaş, cevabı nedeniyle viral oldu. Kadın, "Ona gece sarıldığımda atleti farklı bir yumuşatıcı kokuyordu, benim yıkamadığım çamaşırdı" dedi.

Sosyal medyada bir vatandaş tarafından gelen soruya verilen cevap, viral oldu. Cevaba kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

"ALDATILDIĞINIZI NASIL ANLADINIZ?"

Bir kullanıcı, takipçilerine yönelik "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız? Ben sushi yemeye gittim demesinden. Çünkü bir erkek asla kendi iradesiyle sushi yemez" ifadelerini kullandı.

'Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?' sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu

"FARKLI YUMUŞATICI KOKUYORDU"

Bir başka kadın kullanıcı ise gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ona gece sarıldığımda atleti farklı bir yumuşatıcı kokuyordu. Benim yıkamadığım bir çamaşırdı." Bu cevap kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

'Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?' sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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