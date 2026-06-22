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Alanya Kalesi Açıklarında Balina Görüntülendi

Alanya Kalesi Açıklarında Balina Görüntülendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör bir balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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