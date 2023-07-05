Alanya'da kaybolan çanta sahibine teslim edildi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Damlataş Sahil Mezarlığı'nda bulunan çantayı içindeki kimlik, pasaport ve kredi kartlarıyla birlikte sahibine teslim etti. Çantanın sahibi İngiliz turist Dayna Jean Myall oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince mezarlıkta bulunan ve içinde kimlik, pasaport ve kredi kartları olan çanta sahibine teslim edildi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Damlataş Sahil Mezarlığı'nda bir çanta buldu.

İçinden kimlik, pasaport ve kredi kartları çıkan çantanın sahibine ulaşmaya çalışan ekipler, çantayı kaybedenin bir otelde tatil yapan İngiliz uyruklu turist olduğunu belirledi.

Otele giden zabıta ekipleri çantayı tutanakla Dayna Jean Myall'la teslim etti.

Çantasını görünce sevinen Myall, zabıta ekiplerine teşekkür etti.