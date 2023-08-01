Alanya Belediyesi, Dere, Türktaş ve Bıçakçı Mahallelerine parklar yaparak hizmete açtı

Alanya Belediyesi tarafından Dere, Türktaş ve Bıçakçı Mahallelerine yapılan parklar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, çocukların mutluluğunu önemsediklerini ve sosyal yaşam alanlarını arttırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Alanya Belediyesi tarafından Dere, Türktaş ve Bıçakçı Mahallelerine yapılan parklar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, "Projelerimiz arasında en önemli yeri daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. Kentimizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın sosyal yaşam alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA