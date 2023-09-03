Aladağlar'da ayak bileği kırılan kadın dağcı JAK ekibi tarafından kurtarıldı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken ayak bileği kırılan kadın dağcı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kadın dağcı, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ayak bileği kırılan kadın dağcı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Demirkazık köyü Arpalık mevkiinde tırmanış yapan H.D. (40), ayağından sakatladı.
Bölgede mahsur kalan H.D, ihbar üzerine sevk edilen JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın dağcının sağ ayak bileğinin kırık olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Şerbetçi - Yaşam