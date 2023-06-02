Alaçam İlçe Müftülüğü'nde 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu etkinliği düzenlendi

Alaçam İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur'an kursları yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda öğrencilerin Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Orhan Bal, konuşma yaptı.

Bal, küçük yaşta çocukların aldığı ahlak eğitiminin önemine değinerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızca 10 yıl önce çocukların Rabb'imizi ve Hz. Peygamber'imizi severek tanımaları, milli ve manevi değerlerimizi fark etmeleri, Kur'an-ı Kerim'i kendi seviyelerine uygun sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi ile öğrenebilmeleri için oluşturulan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, eğitim öğretime aynı heyecanla devam ediyor.

Bize bu güzel duyguları yaşatan kıymetli velilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve bizi yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra öğrenciler, yıl boyu öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okuyarak semazen gösterisi yaptı.

Kaymakam Fikret Zaman, öğrencilere yıl sonu katılım belge ve madalyalarını vererek, kurslarda eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.