Akse Kitap Kahve'de doğan kedinin yavruları Çayırova Belediyesi'nde

Akse Kitap Kahve'de doğum yapan Kahve isimli kedinin yavruları, yaşamlarına Çayırova Belediyesi'nin Bilgi Evleri'nde devam edecek. Yavru kediler şimdilerde miniklerin de neşe kaynağı oldu.

Akse Kitap Kahve'de yaşayan ve doğum yaptıktan sonra Kitap Kahve'nin neşe kaynağı haline gelen Kahve isimli kedinin yavruları, yeni yuvalarına kavuştu. Kahve'nin 7 yavrusu, tüm bakımları yapıldıktan sonra Çayırova Belediyesi'nin Bilgi Evleri'ne getirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın önemli olduğunun altını çizerek, "Akse Kitap Kahve'de doğum yapan, Kahve isimli kedimizin yavruları artık Bilgi Evleri'nde çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Hayvan dostlarımız bize Allah'ın emaneti. Onlara iyi şartlar sunmak da bizim görevimiz. Bilgi Evleri'ne giden yavru kedilerimiz, burada Çayırovalı miniklerimizle birlikte büyüyecek ve sıcak bir ortamda hem çocuklarımızın neşe kaynağı olacak, hem de gelecek nesillere hayvan sevgisini aşılayacak" dedi. - KOCAELİ