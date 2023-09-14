Aksaray'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, 3 araç birbirine çarptı ve olay yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastanenin morguna gönderildi.