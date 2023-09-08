Aksaray'da Sel Sularına Kapılan Asel Bebeğin Cansız Bedenine Ulaşıldı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da sel sularına kapılarak kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Taş, ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık Asel bebeğimizi kavramış. Ekiplerimiz fark ediyor ve Asel bebeğimize ulaşıyor. " dedi.

Aksaray'da 3 Eylül Pazar günü meydana gelen sel felaketinde annesinin elinden kayarak sel sularına kapılan 3 aylık Asel bebeğin 5 günlük arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu bölgede açıklamalarda bulundu. Kumbuzoğlu'na Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı, Aksaray Belediye Başkanı ve kolluk kuvvetleri ile adliye çalışanları eşlik etti.

"ASEL BEBEK ARTIK CENNET BAHÇESİNDE"

Asel bebeği annesine canlı bir şekilde teslim etmeyi arzuladıklarını ancak 5 günlük arama sonucunda bu umutların Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasıyla yok olduğunu ifade eden Vali Kumbuzoğlu, "Demek ki Cenab-ı Hak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde. Rabbim tüm ailesine sabırlar versin, yakınlarına, Aksaraylılara. Bütün herkesin başı sağolsun" dedi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ SERGİLEDİK"

5 gün boyunca büyük bir mücadele gösterdiklerini ifade eden Kumbuzoğlu şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 kilometre civarında bir sahada bütün ekibimizle AFAD çalışanları başta olmak üzere, STK'larımız, UMKE'miz, izcilik kulübümüz, askerimiz, polisimiz, emniyetimiz, gönüllü vatandaşlarımız, yaklaşık 410 arama kurtarma ekibiyle, köpeklerimizle, dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledi 7/24 gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle yüreğimiz attı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, çok üzgünüz. Bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı mutluyuz en azından cansız bedenine ulaşmak da aileyi memnun etti.

Ulusal felaketlerin yalnızca Aksaray'da değil ülkenin birçok noktasında meydana geldi. Sel felaketlerinde vefat eden başta Asel bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Ölenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum."

"BU SELİN ÖZELLİĞİ DERE SUYUNUN TAMAMEN BALÇIKLA KAPLI OLMASI"

Asel bebeğin olay yerinin 3 kilometre aşağısında bulunduğunu söyleyen Kumbuzoğlu, "Bu selin özelliği dere suyunun tamamen balçıkla kaplı olması. Balçık yapışkan bir özellik taşıyor. Dolayısıyla taş, ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık Asel bebeğimizi kavramış ve kapatmış. Bu şekilde arama zorlaştı. İş makinelerinin yardımıyla, ekibimiz bu balçığı fark ediyor. Bebek de küçük olduğu için işin zor tarafı buydu. Balçığı üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar" açıklamasında bulundu.

ASEL BEBEK GÜZELYURT İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin anne, baba ve dedesiyle görüşerek baş sağlığı dilerken, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oldukları için de aileye teşekkür etti.

Savcı incelemesi sonrasında Asel bebek ailesine teslim edildi. Asel bebeğin cenazesi Cuma namazını müteakip Güzelyurt ilçesinde toprağa verildi.