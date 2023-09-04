Aksaray'da Sel Felaketinin Ardından Kayıp Bebek ve Motosiklet Sürücüleri Aranıyor

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gece yarısı yaşanan sel felaketinin ardından kayıp bir bebeğin arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların bildirdiği 2 motosiklet sürücüsünün kayıp olma ihtimaline karşı da arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Aksaray'da gece yaşanan sel felaketinin ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu sahada incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kumbuzoğlu, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle büyük musibeti Aksaray'a ve ülkemize göstermesin. Dün 23.30 civarlarında dağlık yerde akarsu mevkiinden gelen sel felaketiyle geniş çaplı bir sel oluştu. Metoroloji sık sık uyarılar yapıyor. Hangi bölgede sel olacağını uyarıyor. Buralar da o uyarılar içerisindeydi. 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, cenazesine ulaştık. 1 bebeğimiz kayıp şu anda, aranıyor. Geceden beri aramaları yapıyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alıyoruz. Bu çerçevede 2 motosiklet sürücüsü de aranıyor. Doğru mu, değil mi? bilmiyoruz ama biz yine ciddiye alarak aramalarımızı sürdürüyoruz. 1 bebek ve 2 motosiklet sürücüsü aramalarını yapıyoruz" dedi.

AFAD, emniyet ve jandarmayla birlikte yaklaşık 100-150 kişilik ekiple arama ve kurtarma faaliyetlerimizi sürdürdüklerini kaydeden Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Temennimiz en kısa süre içerisinde bebeğimize ve varsa 2 motosiklet sürücüsüne ulaşmaktır. Devlet ve millet birlikte hareket ederek inşallah en kısa süre içerisinde sonuç odaklı çalışarak kayıplara ulaşacağız. Valilik olarak dün geceden itibaren bir kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkezimizin başkanlığını ben yürütüyorum. Kriz merkezimizde belediye başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, başsavcımız ve valilik olarak tüm ekibimiz 24 saat çalışıyoruz. Bu çerçevede bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. AFAD başkanımız da buradaydı. Kendisi de burada incelemelerde bulundu. Bu gördüğünüz mevkide susuzluk söz konusu. Susuzluk çalışmaları yapılırken bu beklenmedik sel felaketinin olması bizleri de şaşırttı. 30 yıl önce yine böyle bir hadise olmuş burada, tekrarını gördük. Bu ve benzeri yerlerde böyle hadiseler yaşanmaması için bütün tedbirlerimizi alacağız. Aksaray-Lara yol güzergahı şu anda trafiğe kapalı. Yarın büyük ihtimalle trafiğe açacağız" diye konuştu. - AKSARAY