Aksaray'da Kuvvetli Yağış Sonucu Oluşan Selde Mahsur Kalan 13 Kişi Kurtarıldı

Aksaray ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağış sonucu oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yağışlar nedeniyle bazı yollar çöktü ve birçok araç hasar gördü. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.